Kleine woning met een minimalistische stijl

De trots van veel huizenbezitters is natuurlijk hun eigen badkamer. Soms denken we dat er in een klein huis ook wel een kleine badkamers zal zitten, maar in dit geval ligt het anders. We hebben hier te maken met een badkamer waarin je ruimte zat hebt, zonder dat andere kamers in het huis daardoor kleiner moesten worden. In de avond ga je genieten van het warme water en de rust; even geen mensen die allerlei vragen aan je stellen, gewoon momenten voor jezelf. Klinkt het aanlokkelijk? Wij vinden van wel!