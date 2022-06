7 ideeën voor een fantastische barbecue

We zien hier een huiselijke plek in de achtertuin. De bewoners hebben een speciale plek gemaakt waar ze met goed weer kunnen genieten van een heerlijke barbecue. Deze grill heeft de looks van een oven met in het midden een vuurplaat en daar omheen mooie stenen in een hekwerk van staal. Je creëert snel een moderne look in je tuin met deze grill. De bank en tafel ernaast zijn erg handig, je maakt zo een toffe plek waar je met z´n tweeën of een kleine club kunt genieten van het zomerseizoen!