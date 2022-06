Kies voor prachtig mozaïek in de badkamer

De badkamer is die ruimte in huis waar we vrij kunnen experimenteren met verschillende materialen, kleuren en patronen voor de muur. Hoewel we vochtbestendigheid in het oog moeten houden zijn er vele originele manieren om je badkamer vorm en kleur te geven . Of we nu voor steen, keramiek of zelfs glas kiezen; de badkamer heeft dankzij veel glanzende oppervlakken en materialen vaak automatisch al een luxueuze en bijzondere sfeer. Waar we in andere ruimten meestal op verf en behang teruggrijpen kunnen we in de badkamer creatief zijn met tegels, plavuizen, steen of mozaïek in allerlei kleuren, vormen en maten.

In dit ideabook laten we je zien wat er allemaal mogelijk is en kun je bijzondere ideeën en veel inspiratie opdoen voor de betegeling van jouw individuele badkamer!