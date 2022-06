Shaggy vloerkleden: de nieuwste trend in vloerkledenland

In de foto hiervoor zagen we een kamer waarin de zijkant van het vloerkleed voorbij de lijn van de bank gelegd was. In deze woonkamer zien we een woonkamer waarin de zijkant van het shaggy vloerkleed wel onder de sofa geschoven is. Het verschil in ruimtelijke werking is opmerkelijk. Het zal een bewuste keuze zijn, want de strakke lijn van het shaggy vloerkleed is een fijne tegenhanger van de organische vormen die we zien in lamp, tafels en prachtige draaistoel. De kleur van het shaggy vloerkleed haalt ten slotte de kleurstelling in dit interieur mooi op. Door te kiezen voor een lichtbeige tint worden de verschillende meubelstukken mooi samengetrokken.