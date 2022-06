Bakstenen als interieurtrend, muren die gezien mogen worden

De regel in interieurdesign is dat er naast donkere elementen ook altijd lichte tegenhangers moeten bestaan. In deze woonkamer is gekozen voor een bijzonder donkere wand, inclusief haard en donkere bakstenen die de muur vullen. Daartegenover staat de lichte vloer en de charmante lichtgrijze bank. Een woonkamer die in balans is, is hier het fijne gevolg van.

We richten onze blik nog even op de grijze bakstenen van de wand en zien dat we ook hier weer te maken hebben met een nieuw soort steen. De kleine kleurverschillen tussen de stenen zorgt voor een levendig geheel wat de donkere wand meer diepte geeft.