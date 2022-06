7 steengoede ideeën om beton in je huis te integreren

Beton is al lang niet meer puur een bouwmateriaal. De rauwe uitstraling ervan past heel goed in moderne en industriële interieurs. Of het nu de vloer, de muren, een trap of het aanrechtblad in de keuken is. Eigenlijk kan je met beton alle kanten op. En het is nog duurzaam en onderhoudsvriendelijk ook. In dit Ideabook geven we je daarom een aantal tips om beton in je huis te integreren.