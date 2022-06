Oost-west thuis best: leven in een een Hollandse villa

Oost West, thuis best is een Nederlands spreekwoord dat in deze villa op meerdere manieren gestalte krijgt. Natuurlijk in de huiselijkheid en comfort dat er in deze Hollandse villa te vinden is. Daarnaast kristalliseert het spreekwoord zich ook uit in de sfeervolle objecten in het huis. In deze kamer zien we namelijk enkele voorbeelden van Aziatisch design dat in dit westerse huis het Verre Oosten representeert. De lichtheid die we vinden in het interieur van deze Hollandse villa zien we ook terug in de oosterse vazen. Zo wordt een wereldwijs interieur gecreëerd waarin de bewoners zich helemaal op hun gemak voelen.

Tot zover de rondleiding door de villa. Hopelijk heb je veel inspiratie opgedaan. Veel plezier met de inrichting van je woning!

Superleuk: een tafel in de hal met opbergruimte!