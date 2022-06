10 inspirerende badkamers met een douche

De badkamer, de naam zegt het al, is een ruimte waarin doorgaans een bad is ondergebracht. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat er heel wat badkamers te vinden zijn waar helemaal geen bad aanwezig is? Daarom leggen we in dit overzicht ook eens de focus op de douche in plaats van op het bad. Dat betekent natuurlijk niet dat we helemaal geen baden tegenkomen in deze lijst, maar zoals je zult zien is de douche steeds het uitgangspunt.