Woonboot van glas en staal

Ditmaal komen we niet per auto aan, maar juist in een bootje. Niet zo gek, want we bezoeken vandaag een woonboot die volledig opgetrokken is uit staal en glas. Een concept dat zeer duurzaam en kostbaar is, maar juist daarom mogen we er ook veel van verwachten. Kodde Architecten BNA wist dit prachtpand te realiseren aan de oever nabij de bloemen velden van Aalsmeer. Dit is natuurlijk een schitterende plek voor elke natuurliefhebber om te wonen. We vertelden je al over het fenomenale uitzicht dat je vanuit het huis op de omgeving hebt, je zult je wellicht afvragen hoe het dan met de privacy zit (niet dat je zoveel buren hebt). De privacy wordt gegarandeerd door de grote louvreluiken die de glaspartijen kunnen afdekken.