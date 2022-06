Een bijzondere witte parel die opvalt in zijn omgeving

We bevinden ons nu in de fenomenale keuken van het huis. Alles in deze keuken ademt design. Omdat we niet weten waar we het eerst moeten kijken, beginnen we maar bij het keukeneiland. Dit eiland is het absolute centrum van de keuken en biedt aan meerdere koks de ruimte om te werken. Met die koks bedoelen we natuurlijk de bewoners en hun familie en vrienden. Het monochrome wit, dat op de wanden en het plafond te zien is, wordt vakkundig gecombineerd met een notenhoutenkleur, zo ontstaat die excellente vibe waar Leonardus Interieurarchitect om bekend staat. Langs de wand naar de tuindeur toe vinden we een ander keukenmeubel, waar de wastafel in geïntegreerd is. Dit alles vindt zijn basis in een donkere vloer die het daglicht in de ruimte weerkaatst. Let tot slot even op de bijzondere afzuigkap boven het kookgedeelte: in één woord geweldig! Opzoek naar keukenideeën, klik hier voor de inspiratie!