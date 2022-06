7 leuke ruimtebesparende tips voor kleinere huizen

Een klein huis hoeft absoluut niet te betekenen dat je geen ruimte meer hebt. Met de juiste oplossingen kun je namelijk een heel eind komen, ook zonder een expert. En dan hebben we het natuurlijk over het ruimtelijke effect dat je kunt creëren. We doen dit voor je aan de hand van diverse ruimtes in meerdere huizen. Is jouw keuken bijvoorbeeld een beetje krap? Geen probleem! Met een paar handige aanwijzingen kun je zelfs in de meest kleine keuken het idee hebben dat je meer dan voldoende ruimte hebt. Tijd om 7 leuke tips te gaan bekijken.