Prachtig herenhuis met een historische sfeer

We leven in een tijd waarin oude kerken leeg komen te staan omdat de kosten voor het onderhoud niet langer gedragen kunnen worden, dit komt in het bijzonder door het teruglopend aantal vaste kerkgangers. Een ontwikkeling die al menig kerk de kop gekost heeft. Gelukkig zijn er bewegingen in de wereld van de architectuur te bespeuren waarbij architecten en opdrachtgevers de handen in één slaan om deze historische gebouwen een nieuw leven te geven. Ze fungeren niet langer als gebedshuis, maar voorzien wel mensen van een woning. Vandaag gaan we kijken naar een prachtige verbouwing van een voormalige kerk uit 1884 tot kerkwoning. Dit is het bewijs dat dergelijke gebouwen niet gesloopt hoeven te worden, maar geschikt gemaakt kunnen worden voor moderne bewoning. Kijk met ons mee naar de schitterende resultaten die gerealiseerd zijn door Ontwerpplek!