Top 5 van de week: je huis schoon in 3 uur en interieurmissers

Let je bij het inrichten van je huis eigenlijk wel voldoende op? Of loop jij al snel in de valkuil van de missers? Doe je na het inrichten eigenlijk nog wel voldoende om de schoonheid van de ruimte te bewaren? Wanneer het antwoord op deze vragen negatief is dan is er mogelijk reden tot ongerustheid.

Een stijlvol ingerichte ruimte vraagt om het vermijden van de bekende beginnersfouten. De ruimte vraagt ook om voldoende nazorg, zodat deze ook na die tijd zijn charme te behoud. Er kunnen veel redenen zijn waarom we niet in staat zijn om een ruimte stijlvol in te richten, of om comfort na het inrichten te behouden. Gezondheidsredenen, drukte op werk en onverwachte gebeurtenissen kunnen natuurlijk niet altijd vermeden worden. Maar wij weten raad!

Lees mee en kom er snel achter wat deze standaard missers zijn en hoe je ze op simpele wijze kunt vermijden.