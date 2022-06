Familiehuis met panorama uitzicht

In de eetkamer is goed te zien waar deze enorme ramen goed voor zijn. Het uitzicht over het glooiende landschap is één woord fantastisch. Er is ook nog genoeg buitenruimte, dus als het zonnetje schijnt, kan het diner zich verplaatsen naar buiten. Of de deuren kunnen open om binnen en buiten in elkaar te laten overlopen. En alsof de grote ramen nog niet genoeg daglicht naar binnen laten, is er ook nog gekozen voor een speels dakraam.