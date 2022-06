11 goedkope manieren om je tuin weer te doen blinken en schijnen

Met de zomer voor de boeg is het fijn als je tuin klaar is voor voor gezellige familie dagen en luie zomerdagen. Zonder alles over kop te gooien en veel geld uit te geven kan je tuin er weer fris en mooi uit zien.

In dit Ideabook laten we je aan de hand van 11 voorbeelden zien hoe je in een weekend van je tuin een prachtige plek maakt om met je gezin of vrienden tijd in door te brengen.