Een aantal fijne DIY projecten voor dit weekeinde

En als je dan toch aan het zagen en schroeven bent, kun je meteen ook even dit kruidenrek in elkaar zetten. Wellicht heb je nog een plank over van de lounge set, misschien heb je nog wat anders liggen en zo niet, moet je het even kopen in de winkel. Zorg dat je genoeg ruimte hebt om de bakjes kruiden in te zetten en maak zoveel plankjes als je denkt nodig hebben. Zet het geheel in de keuken op het aanrechtblad of hang het aan de muur. Dan heb je altijd verse kruiden bij de hand.