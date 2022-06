Optimaal genieten op klein terras en balkon!

Pergola's maken van elk terras iets bijzonders! Welke pergola handig en mooi is voor jou tuin hangt af van de ruimte die je hebt en de sfeer in je tuin. Het aanbod in pergola's is groot. Zowel in de materiaalkeuze als in de uitvoering. Het handigste is om naar een tuincentrum bij jou in de buurt te gaan of eens te googelen op internet. Zo kun je zien welk materiaal je aanspreekt en welke vorm je mooi vindt. De pergola op de foto is gemaakt van hout en biedt schaduw tijdens warme zomerdagen. De pergola wordt mooi omlijst door muren met klimplanten en borders met bloeiende planten en grassen. Een heerlijke plek om te luieren en te eten!