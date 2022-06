homify 360°: Een Italiaanse droomvilla

We sluiten deze korte rondleiding door Villa Libera met een nachtelijk uitzicht op het hele huis, dat hier in volle, gerenoveerde glorie prijkt en trots verlicht onze harten sneller doen kloppen. Misschien zelfs nog mooier dan in daglicht kunnen we hier nog even genieten van dit staaltje prachtige renovatiewerk dat modern design en techniek, te zien in de tuin met zwembad en stralende verlichting, in harmonie brengt met de in authentiek historische stijl gelaten architectuur!