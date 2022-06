Trap bekleding in verschillende stijlen

Op deze foto moeten we even goed kijken voordat we de trap bekleding zien, want het prachtige rode tapijt neemt in eerste instantie onze aandacht op. Als we echter even verder kijken, zien we dat ook de trap niet verlegen zit om bekleding. Een opvallend eclectisch geheel, dat is wel duidelijk. De stoffering en kleur van de trapbekleding biedt genoeg mogelijkheden om te experimenteren.