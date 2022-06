Dit zijn de 5 meest gebruikte isolatiematerialen voor je huis!

Polystyreen is een waterdicht thermoplastisch schuim dat zich uitstekend leent voor isolatie tegen geluid en temperatuur. Het is verkrijgbaar in twee soorten, geëxpandeerd (EPS) en geëxtrudeerd (XEPS), ook wel bekend als piepschuim. De twee soorten verschillen in prestaties en kosten. Polystyreen heeft een uniek glad oppervlak dat je bij geen enkel ander type isolatie ziet. Normaal gesproken wordt het schuim in blokken gesneden, ideaal voor het isoleren muren. Het schuim is brandbaar en moet worden behandeld met een vuurvaste chemische stof. Deze stof lag recentelijk onder vuur voor mogelijk gevaar voor het milieu en de gezondheid.

Wil je meer weten over het isoleren van je huis? Lees dan ook dit Ideabook eens!