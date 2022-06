Hedendaags familiehuis vol verrassingen

In de ochtend en avond is dit de sociale kern van het huis. We mogen niet vergeten dat de maaltijd het ideale moment is om samen te converseren, gewoon even de dag doornemen, elkaar om raad vragen, de normale dingen van het gezinsleven. Deze afgeronde ruimte heeft een zachte sfeer en is goed voorzien van daglicht. De zitbank maakt veel sfeer tijdens het ontbijt. Let ook even op de zwarte hanglamp die mooi afsteekt bij de lichte sfeer in de kamer. Echt een evenwichtig design dit!