6 schitterende huizen met dito tuinen

Ten slotte laten we nog een huis en tuin zien voor iedereen die houdt van rustiek, klassiek en romantisch. De architecten van het huis dezelfde bakstenen gebruikt als de muren van de naburige boerderijen. Vanuit het huis hebben de bewoners een werkelijk schitterend uitzicht op het omringende landschap. Mals gras, weelderige border en mooi gevormde hagen maken het geheel compleet. De beplanting van de tuin is zo samengesteld dat de tuin het hele jaar rond een lust voor het oog is.

Tot zover dit Ideabook over mooie huizen met dito tuinen.Houd je van Italiaanse tuinen, kijk dan ook eens in dit Ideabook. Hier geven we je tips hoe je zelf een Italiaanse tuin kunt aanleggen.