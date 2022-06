Je eigen trendy planken in 7 makkelijke stappen

Er is een onmiskenbaar genoegen dat gekoppeld is aan dingen helemaal zelf oplossen. Wanneer je een heel specifiek design beeld voor ogen hebt, is het soms zelfs beter om dat beeld zelf werkelijk te maken. DIY (Do it yourself) projecten in huis kunnen daarnaast ook nog flink in je portemonnee schelen, bovendien zit je niet opgescheept met 13-in-een-dozijn interieurs maar kan je maken wat je zelf mooi vindt. Er zijn ontelbare DIY projecten te verzinnen, van het upcyclen van oude meubels tot het zelf verven van een muurtje. Als je het kan bedenken, kan je het ook zelf maken.. tenminste, met een beetje hulp, kennis en kunde.

Ben je niet zo'n handige Harry? Dan kunnen DIY projecten nog best intimiderend zijn. Het kan behoorlijk lastig zijn te weten waar te beginnen, bovendien zijn er in elk project wel een aantal stappen die vragen om precieze handelingen en wellicht wat praktijkervaring. Hier bij homify leggen we ons graag toe op het toegankelijk maken van de designwereld. Met simpele how-to tutorials helpen we zelfs de volledige beginners zelf hun interieur vorm te geven. Vandaag nemen we je mee in de wondere wereld van het plaatsen van planken. In zeven stappen hangen ze!