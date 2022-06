11 tips om voor weinig je tuin flink te pimpen

Met het mooie weer wil het vooralsnog niet echt lukken. Maar als het dan zover is, is het wel aardig als de tuin een beetje aan kant is. In dit Ideabook geven we je daarom 11 handige tips waarmee je met een kleine investering je tuin flink kan pimpen. Dus als de zon straks daadwerkelijk gaat schijnen, kun jij met vrienden of familie een geweldige tijd hebben in je tuin, en iedereen zal opkijken van het resultaat.