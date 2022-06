5 inspirerende ideeën voor de entree van je huis

Licht is een essentieel element in elke kamer van het huis en is bijzonder belangrijk in de hal van je woning. Want vaak is dit een donkere ruimte door het ontbreken van ramen. Zorg daarom voor een goede basisverlichting met bijvoorbeeld spotjes of een lichtstrook langs het plafond en breng verder sfeer aan met een mooi hang- of staande lamp.