Ervaar de vrijheid van een houten buitendek

Voordat je aan de bouw van je houten dek begint, of een professional inschakelt, is het goed om je budget vast te stellen. Zoals gezegd, is het aan te raden om voor kwalitatief goed hout te kiezen. Dit is in de aanschaf misschien in eerste instantie iets duurder maar zal langer meegaan en is dus op de lange termijn goedkoper. Als je het hout goed onderhoud, gaat het langer mee. Het is dus raadzaam om eens in de zoveel tijd het hout te bewerken met een beits of een andere soort coating. Dus neem in het kostenplaatje zeker ook de onderhoudskosten mee.