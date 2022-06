8 moderne huizen met een interessante voorgevel

De voorgevel van een huis is als het ware het visitekaartje van de woning. Het uiterlijk vertelt vaak veel over de rest van de architectuur van een huis. Zeker bij moderne woningen zie je vaak een heel erg interessante voorgevel. En zo’n huis hoeft helemaal niet zo groot zijn om de interesse te wekken. We laten in dit geval de interieurs dan ook even voor wat ze zijn en gaan de gevels van 8 moderne huizen bekijken. Verbaas je over deze mooie artistieke creaties van diverse architecten uit meerdere landen.