Gezellig, houten huisje aan het water

We laten je vandaag het werk van een bevlogen architectenbureau zie, namelijk Architectenbureau Rutten van der Weijden. Het bureau richt zich het complete plaatje en speelt een sterk sturende rol bij integrale bouwprocessen. Via een heldere dialoog met de opdrachtgever wordt er door het bureau steeds gezocht naar de wensen en eisen van de eerste, daarbij zoekt men naar de essentie om zo tot het best mogelijke ontwerp te komen. Niet alleen in de vormgeving van het pand speelt Architectenbureau Rutten van der Weijden, maar ook op het vlak van de budgettering. Kijken naar de mogelijkheden en het helder in beeld brengen van de plannen, via 3D-modellen, maakt dat je als opdrachtgever een duidelijk beeld krijgt van de opties, dit maakt de besluitvorming aan de zijde van de opdrachtgever eenvoudiger. Natuurlijk staat de ervaring van het gebouw door de eindgebruiker centraal. Uit het hierboven geschetste proces ontstond een een zomerhuis in Reeuwijk. De ideale plek om te recreëren! We nemen je mee voor een wandeling door het huis. Kijk met ons mee en doe de nodige inspiratie op!