Je schoen zetten: moderne open haarden

Nu Sinterklaas weer in het land is en het vooruitzicht op de koude winter dichterbij komt lijkt het ons een goed idee eens te kijken naar open haarden! Of je nu een schoorsteen bezit of niet, deze moderne open haarden zijn in ieder huis perfect geschikt om warmte en gezelligheid in huis te creëren en natuurlijk om in stijl je schoen bij te kunnen zetten! Om je met deze winterse producten te helpen geven we je hier een aantal prachtige ideeën voor haarden in moderne stijl: weg met de antieke open haarden, en verwelkom de stijlvolle, eigentijdse gashaarden!