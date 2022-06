5 kleine terrassen om bij weg te dromen

Wie kent niet de verfrissende gevoel van opluchting van heerlijke buitenlucht na urenlang werken of studeren? Vooral wanneer je in een appartement woont kan een kleine buitenruimte echt essentieel zijn, alhoewel we dit ook weer geneigd zijn te vergeten door ons moderne leven. De voordelen van minstens een half uur buiten zitten in de heerlijke buitenlucht op ons terras zijn echter talrijk, niet alleen voor onze gemoedstoestand maar ook voor onze gezondheid. Wist je bijvoorbeeld dat buiten zijn voor het slapengaan zeer positief kan uitwerken bij mensen die moeite hebben met inslapen?

Zoals je begrijpt is er een goede reden voor ons Ideabook van vandaag: laten we meteen beginnen met onze eerste foto! We bevinden ons in een huis op het eiland Panarea, een prachtige mediterrane setting en een perfect project wanneer we willen zien hoe je een terras op stijlvolle wijze inricht. De prachtige pergola met klimplanten en steunbalken was de meest consistente keuze in dit ontwerp. De prachtig wit gestucte muren en zijkanten van de woning zijn omlijst met weelderige kleurrijke bloemen en klimplanten.