De tien mooiste rustieke keukens

Eikenhout is de meest geliefde houtsoort als het gaat om de inrichting van de keuken. Maar ook notenhout en beukenhout zijn aan een opmars begonnen. Wie bang is dat iedere houten keuken er hetzelfde uitziet kunnen we geruststellen, want er zijn zoveel verschillende bewerkingen mogelijk die allemaal het hout er compleet anders uit laten zien. Gekalkt eikenhout wordt bijvoorbeeld steeds populairder in huis. Door deze bewerking wordt de structuur van het hout extra aangezet, wat ideaal is voor het creëren van een keuken met een uitgesproken karakter.

In dit project wordt op heel bijzondere manier een grote verscheidenheid aan soorten en bewerkingen van hout gecombineerd tot een uniek spel van materiaal en kleur. Opvallende tegelmotieven, een houten plafond, een massieve eettafel uit gekalkt hout en een buffet van gelakt hout maken deze keuken opvallend en tegelijk ook gezellig. De plafondlampen van metaal bieden een materiaalcontrast met het hout en de traditionele betegeling maar passen wonderbaarlijk goed in het geheel en bij de wandlamp in industriële stijl.