7 tuinen die je inspireren!

De zorg voor een tuin hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het kost een beetje werk. Deze tuin is ook vrij eenvoudig aan te leggen, en als het dan allemaal klaar is, is de beloning groot. Het zitgedeelte is een belangrijk aspect van deze mooie buitenruimte. Je geniet toch meer van je tuin als er een mooie zitplaats in aanwezig is. Deze tuin grenst aan de woonkamer, even door de schuifdeur en je bent binnen! En let eens op die potten! Ziet er vrolijk uit, of niet?