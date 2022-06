Rustiek wonen op 35 vierkante meter

In dit huis lijkt alles op ontspanning gericht. Gezellig tafelen of lekker neerploffen op de bank is hier geen enkel probleem. Een mooie bijkomstigheid is dat er een balkon aanwezig is. Lekker als je toch even wat extra van de buitenlucht wilt genieten. Verder is er gekozen voor een aantal rustieke meubels die heel erg goed bij elkaar passen. Voor één of twee personen is dit een ideaal huis om in te wonen. En ook als vakantiewoning voor mensen die op citytrip zijn is een huisje als dit een uitkomst.