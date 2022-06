Keukendesign: de voordelen van een L-vormige keuken

Een volgend voordeel van een L-vormige keuken ten opzichte van keukens in andere opstellingen, is het feit dat er ruimte is voor verschillende mensen om gelijktijdig in de keuken aan de slag te gaan. Als jij en je geliefde allebei groot kookliefhebber zijn, is dit een voordeel om mee te nemen in je overweging. We weten allemaal hoe moeilijk het is om je eigen werk gedaan te krijgen als er teveel mensen in je keuken aan het rommelen zijn!

De reden dat de L-keukens optimaal zijn voor meerdere mensen om in te koken is dat de L-vorm ervoor zorgt dat er bijzonder veel open ruimte is om je in te bewegen. In vergelijking met een rechte keuken biedt de L-keuken meer werkruimte omdat er nu eenmaal verschillende werkplekken gecreerd kunnen worden. Het aanrecht biedt mogelijkheden, maar ook het kook- of werkeiland in het midden van de ruimte kan gebruikt worden.