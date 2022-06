Een modern huis met een landelijk tintje: wat een looks!

Hebben we teveel gezegd? Omgeven door een prachtige natuurlijke omgeving springt het witte huis direct in het oog. Het bestaat ook uit natuurlijke stenen die we overal in de gebouwen in de omgeving terug zien komen. Deze stenen komen van het eiland en je kunt dus echt zeggen dat de huizen uit het eiland opgetrokken zijn. De mooie natuur rond de ingang van de woning past natuurlijk geheel in de setting van een paradijselijke eiland. En wil je even zwemmen dan is de zee altijd dichtbij. Het lijkt wel alsof we in een droom beland zijn.