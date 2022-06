6 budget ideeën om de slaapkamer aan te pakken

DIY is natuurlijk de ultieme truc om geld te besparen bij een renovatie of klusproject. Als je een beetje handig bent, kun je in de slaapkamer heel wat meubelstukken zelf maken en zo flink op de kosten besparen. Denk daarbij aan nachtkastjes, boekenkasten of –planken, tot het bed of je kledingkast. Met wat gerecyclede materialen, fruitkisten of ander oud materiaal, wat je anders zou weggooien, kun je een hele hoop moois maken. En, niet onbelangrijk: je bespaart een hoop geld.

