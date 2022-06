Een schitterende prefab vakantiewoning

Prefab is een (Engelstalige) afkorting van wat we in het Nederlands prefabricatie noemen. In een werkplaats of in een fabriek wordt een woning al grotendeels in elkaar gezet, zodat op de locatie zelf de woning alleen nog maar geplaatst hoeft te worden. Een handige manier van bouwen, want binnen ben je niet afhankelijk van weersomstandigheden en licht of donker. Er kan hier met gemak door een heel leger aan ambachtslieden aan het bouwwerk gewerkt worden. Zodra het huis klaar is, kan het met gemak op een dieplader naar de definitieve bestemming verplaatst worden.