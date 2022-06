Houten huis met unieke vormen

We zijn onze tour rond en in dit huis in de achtertuin begonnen en voor we binnen gaan kijken, moeten we de voorgevel ook nog even zien. Hier zie je pas goed uit hoeveel lagen dit huis is opgebouwd. Je ziet dat het houten gedeelte als het ware een S-vorm is. Erg fraai is ook dat de woning zo ruim gelegen is. Naast de ruime achtertuin is er ook nog een dakterras aanwezig. De voorkant biedt prima parkeergelegenheid voor meerdere auto’s.