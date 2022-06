6 handige tips voor huizen met weinig oppervlakte

Met de tijd verzamel je een hoop spullen. Als je genoeg opbergruimte in je huis hebt, merk je daar niet zoveel van. Pas als je gaat verhuizen of iets dergelijks, realiseer je je hoe veel spullen je eigenlijk wel niet hebt. Als je in een kleiner huis woont, zal je dit sneller aan den lijven ondervinden. Dus is het een goed idee om een paar keer per jaar een grote schoonmaak te houden en dingen uit te sorteren. Dingen die je niet gebruikt of nauwelijks, kun je in het kader van ruimtebesparing toch maar beter weg doen. Hierbij is een goede organisatie essentieel. Probeer dus voor alles een vaste plek te hebben zodat je de zaken altijd goed kan vinden. Dat ruimt een stuk prettiger op. In dit Ideabook lees je meer over het wegdoen van onnodige spullen.