10 fantastische luifels voor tuinen en terrassen

Een handige manier om schaduw te creëren is met een vouwdoek. Het doek vouwt als een harmonica in en uit. Dit kan geheel automatisch met een druk op de knop of handmatig met een touw. Als het vouwdoek gesloten is, zit je aangenaam in de schaduw en bij sommige doeken ben je zelfs beschermd tegen de regen. Het doek installeer je in een pergola met vier staanders en een aantal dwarsbalken. Deze kun je zelf maken of kopen bij een tuincentrum bij jou in de buurt.