Coole gadgets voor in huis

Wat zijn nu eigenlijk gadgets? Een mooi Nederlands woord ervoor is 'hebbedingetje' en dat zegt eigenlijk al genoeg. Vaak weten we wel wat een gadget is als we het zien. Als we het hebben over een gadget voor in huis dan bedoelen we meestal een object dat meer is dan het lijkt, en meerdere functies vervult (zelfs als een van deze functies simpelweg het cool-zijn is). Sommige gadgets zijn ook gereedschappen, andere zijn accessoires of decoratie. Misschien de meest definitieve karakteristiek van een gadget is uniek en innovatief design. Vandaag presenteren we uit onze catalogus aan homify producten een aantal unieke en originele designs. Er zit ongetwijfeld iets bij dat jij in huis zou willen hebben!