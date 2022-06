Het hele huis schoon in slechts 3 uur!

De keuken is een van de ruimtes in huis die het viest worden. Tijdens het koken spettert er van alles en dus moet je in de keuken goed schoonmaken. Het fornuis is daarbij een van de voornaamste klussen. Even met een krachtige ontvetter inspuiten en goed schoon vegen. Eens in de zoveel tijd is het ook aan te hebben om je koelkast zowel van binnen als van buiten schoon te maken. Verder moet je natuurlijk zorgen dat het aanrechtblad, de spoelbak en de vloer van de keuken goed schoon worden en blijven. In dit Ideabook lees je een aantal handige tips over het schoonmaken van keukenapparatuur.