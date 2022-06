Een modern interieur met stijl

We mogen best een beetje genieten van wat luxe op z´n tijd. Een kamer die dan direct in gedachten springt is natuurlijk de slaapkamer. Geen kamer is zo intiem als dit vertrek… . hoewel de badkamer ook best intiem kan zijn. In deze slaapkamer gaat het om luxe, sfeer en comfort. Het interieur heeft een klassieke ietwat Engelse stijl die de kamer de looks geeft die we eerder zouden verwachten in een 5-sterrenhotel. Let ook op de mooie lampen aan de muur en de luxe gordijnen: daar krijg je een warm gevoel van.