Een fraai chalet met een oosters tintje

Sneeuw, een zonnetje, skiën en een chalet associeer je al snel met de Alpen en landen als Oostenrijk en Zwitserland. Maar voor het chalet dat nu in de spotlights staat, moeten we toch iets verder reizen dan Midden-Europa. Dit project is namelijk in Japan te vinden. Het is dan ook niet zonder reden dat dit fraaie chalet een oosters randje heeft gekregen. Een schitterende combinatie van meerdere stijlen is het gevolg. Het enige nadeel voor ons in Nederland dat het zo ver weg is om als vakantiehuisje te gebruiken… Aan de woning zelf zal dat trouwens niet liggen! Bekijk dit fraaie ontwerp van de architecten van Morimoto Atelier.