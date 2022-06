Stralende familiewoning met een vrolijke sfeer

We beginnen onze tour in de avond, gewoon omdat het huis dan op zijn mooist is. Natuurlijk komt dat door de sfeerverlichting en de raampartijen die veel van het interieur laten zien. De tuin rond de woning is een fijne plek voor jong en oud, want ravotten en relaxen is hier echt heerlijk. Opvallend is het wit op de gevel en het veelvuldig gebruik van grote raampartijen. Zo baadt het interieur in het daglicht. Laten we snel een kijkje binnen gaan nemen. Om meer mooie ideeën voor je woning te ontdekken klik je hier.