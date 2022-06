Een minimalistisch droomhuis met een maximale dosis stijl

De woning is gemaakt van materialen met een ruw uiterlijk waardoor deze een industriële look krijgt. Toch zien we ook de gestylde, gladde kanten van de woning: een combinatie die erg goed werk. Rondom de woning zien we een mooie tuin met verschillende planten en een gazon. In deze buitenruimte is er veel aandacht voor details geweest. Vanuit deze positie hebben we een mooie uitkijk over de omgeving. In de verte zien we de bomen staan en dichterbij valt onze blik op het gazon waarop je heerlijk kunt relaxen. Een fijne plek voor een familiefeest!