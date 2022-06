6 creatieve ideeen om ruimtes in een loft in te delen

Er zijn maar weinig ruimtes die meer flair hebben dan een loft, vooral de echte lofts die zijn ontworpen in oude industriële gebouwen zoals in New York. De hoge plafonds en open ruimte geven een heerlijk gevoel van vrijheid en ruimte. Maar wat nu als alle gescheiden ruimtes niet meer voldoende zijn? De loft lijkt vaak een goede keuze als eenpersoons appartement of voor een stel zonder kinderen, maar wat doe je wanneer de familie groeit?

Wanneer we beginnen met het indelen van de ruimte in losse segmenten dan zijn de mogelijkheden talrijk en gevarieerd. In dit artikel richten we ons op oplossingen die al jarenlang in gebruik zijn maar nu in nieuwe toepassingen. Wanneer we een ruimte permanent willen afscheiden dan hoeven we eigenlijk alleen een muur te bouwen en klaar zijn we om de ruimte in te richten. De ideeën die we hier presenteren zorgen ervoor dat je ruimtes kunnen openen en afsluiten op een simpele manier zonder al te veel inspanning en waarbij je ook gemakkelijk weer terug kunt keren naar het open ontwerp.

Schuifdeuren zijn een zeer ingenieuze manier om ruimtes in te delen. Andere opties zijn rekken, kasten en bibliotheken. Wanneer we een ruimte willen afscheiden zonder in te boeten aan daglicht of gevoel van ruimte dan is glas of transparant acryl ook zeer geschikt als materiaal.

In dit Ideabook bespreken we 6 simpele manieren om geïntegreerde of open ruimtes af te scheiden.