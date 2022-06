De eigentijdse uitbreiding van een oude woning

Een nette Britse straat zoals je vaak in Britse films ziet. Klassiek aandoende lantaarnpalen, voldoende groen op straat en niet te vergeten mooie vrijstaande en geschakelde huizen. Rode baksteen en wit pleisterwerk wisselen elkaar in de juiste verhoudingen af. In dit beeld vinden we ook het huis dat ons reisdoel is. Het leuke is dat de buitenkant nog steeds een heel klassiek beeld oplevert, behalve dan de toch wel wat modern aandoende balustrade. Maar van alles wat daarachter te vinden is, zien we eigenlijk helemaal niets. Of is dat ook juist de bedoeling?