Een aantrekkelijke eengezinswoning

Ouders met een gezin met opgroeiende kinderen kiezen er vaak voor om de stad te laten voor wat die is en in een meer voorstedelijke of landelijke omgeving een huis te gaan zoeken. Niet voor niets gebruiken we voor zulke huizen dan ook de omschrijving van eengezinswoning. Sommige van deze huizen zijn oud en saai, maar waar het nieuwbouw betreft zijn dit vaak erg aantrekkelijke huizen. Als je een nieuw huis in de vrije sector kunt laten bouwen, is dat ook een erg leuke manier om je eigen woonwensen uit te kunnen laten komen. De experts van het Duitse Architetektenbüro Lorenzen hebben zo’n leuk en apart huis gebouwd. Kijk lekker mee naar het zeer fraaie eindresultaat.