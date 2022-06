Brocante meubels

Een andere kamer dat een dankbaar onderwerp is van brocante stijl is de keuken. De keukens in voorbije eeuwen, in de tijden die brocante design wil herroepen, was de keuken een heel andere plek dan vandaag de dag. Geen elektriciteit betekende geen moderne apparatuur waardoor de keuken een plaats was waar uren gewerkt werd voor het bereiden van voedsel voor de familie. Moderne keukens zijn aangename ruimten om met het grootste gemak ingewikkelde gerechten in te kunnen bereiden, met apparatuur en gereedschappen om koken een plezier te maken in plaats van een klus. Deze aantrekkelijke keuken heeft de sfeer van vroeger opgeroepen zonder ook maar een enkel modern gemak op te geven (let bijvoorbeeld op het klassieke ontwerp van de moderne koelkast), door het gebruik van veel hout en witte elementen met hier en daar pasteltinten en bloemmotieven die het geheel in stijl opfleuren.